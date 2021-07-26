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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

Доступні ліки: інструкція, як користуватися е-рецептом

аптека

Уже минуло більше двох років, як рецепт за програмою Доступні ліки став електронним. Отримати його можна у свого сімейного лікаря.

Електронний формат дуже зручний у тому сенсі, що для того, щоб отримати необхідні препарати, людині не треба самій іти до аптеки. Номер е-рецепту вона може повідомити телефоном, наприклад, своїм рідним чи тому, хто за нею доглядає. І ті зможуть придбати потрібні медикаменти в аптечному закладі.

Для того, щоб скористатися е-рецептом за програмою Доступні ліки,  треба мати із собою 16-значний номер рецепта та чотиризначний код підтвердження.

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В аптеці слід повідомити фармацевту 16-значний номер електронного рецепта і обрати потрібні ліки.

Якщо знадобиться доплатити за препарат, фармацевт попросить  назвати чотиризначний код підтвердження, щоб в електронній системі охорони здоров’я накласти на е-рецепт свій електронний підпис. Тільки тоді е-рецепт буде погашено.

Нагадаємо, що нині за програмою Доступні ліки можна отримати препарати  від серцево-судинних хвороб, бронхіальної астми та діабету ІІ типу.

Джерело: Національна служба здоров’я України

Фото: Depositphotos

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