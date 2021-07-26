Влітку у деяких ресторанах, на терасах кафе, майданчиках біля річок можна побачити компанії, які курять кальян. Зазвичай таким чином люди знімають стрес та розслабляються. Ба більше, хтось бачить у кальяні альтернативу палінню цигарок.

Проте думка про те, що кальян менш шкідливий, ніж цигарки – міф. Адже година паління цим засобом завдає шкоди організму, як сто викурених сигарет.

У МОЗ зазначили, що під час куріння однієї сигарети курець вдихає 0,6 л диму, водночас курець кальяну за один сеанс куріння кальяну вдихає 74,1 л диму.

Чому кальяни популярні

Експерти Центру громадського здоров’я стверджують, що людей приваблює ароматизований тютюн, що має приємний смак. Також на популяризацію впливає реклама, у якій розповідають, що кальян – це спосіб гарно провести час та розслабитися.

Також деякі заклади громадського харчування сприяють курінню кальяну. Вони створюють для цього спеціальні майданчики та рекламують серед клієнтів.

Крім того, у людей є хибне уявлення про те, що кальян не шкодить здоров’ю та є безпечною альтернативою сигарет.

Чим шкідливий кальян

За словами лікаря-пульмонолога Ольги Коротченко, люди, які курять кальян, незалежно від того, чи є вони курцями сигарет, знаходять у цьому процесі свою естетику і задоволення. Деякі навіть пропагують куріння кальяну як менш небезпечну альтернативу курінню сигарет.

– Але куріння кальяну – це тютюнопаління! І всі ефекти (або механізми) впливу на людський організм такі самі, як від куріння сигарет/сигар/трубки. Будь-яке куріння – насамперед вдихання диму, що утворюється в результаті горіння тютюну, не є корисним для організму, – каже вона.

Коротченко стверджує, що жоден дим не корисний для дихальної системи. І куріння кальяну, як і куріння інших продуктів тютюнової промисловості, викликає рак та інші захворювання легенів (астма, ХОЗЛ), сприяє хворобам травного тракту (наприклад, виразковій хворобі), призводить до раку органів ротової порожнини. Також є ризик розвитку серцево-судинних захворювань (інфаркт, інсульт та інші).

З огляду на те, що одноразова порція кальянного тютюну набагато більша, ніж порція тютюну в сигареті, вплив кальянного диму набагато агресивніший, ніж сигаретний. А ще в кальянних, як правило, курять відразу багато людей, тому вдихається дим у набагато більших кількостях. І до пасивного куріння належить перебування в місцях, де хтось курить кальян, коли ви не курите.

– Давайте будемо чесними: кальян – пристосування, яким користуються багато людей. Зараз надаються одноразові мундштуки і це створює ілюзію безпеки щодо ймовірного зараження. Але мало хто замислюється про трубки, якими йде дим. Навряд чи кальянник після кожного клієнта розбирає кальян і хімічно стерилізує трубки, в яких є мікрокрапельки слини всіх тих людей, які курили цей кальян до вас, – додала вона.

Це загрожує зараженням будь-якою хворобою, яка передається повітряно-крапельним або контактним шляхом.

Лікар наголосила, що нікотинова залежність, вплив канцерогенів, чадного газу, неприємний запах з рота, потемнілі зуби – постійні супутники курця (і кальяну зокрема). Тому варто задуматися, чи дійсно вам це потрібно.

Як кинути палити

Багато курців бояться відмовлятися від куріння, тому що в минулому мали безуспішні спроби кинути курити. Вони вважають, що це буде занадто важко, адже не вірять, що зможуть самостійно подолати симптоми відміни та відчувають, що не мають підтримки або просто не вірять в успіх.

Найперше, що варто зробити, призначити дату відмови від куріння. Варто повідомити сім’ю, друзів про ваше рішення, попросити їх про підтримку.

Детальніше про те, як кинути палити – читайте на Фактах ICTV.