У деяких людей, які перехворіли на коронавірус, фіксувався когнітивний дефіцит. Це означає, що Covid-19 може впливати на розумову працездатність людини, її здатність навчатися і запам’ятовувати інформацію.

Про це свідчать результати дослідження, опубліковані у науковому журналі The Lancet.

– Люди, які вилікувалися від коронавірусу, зокрема ті, у кого більше не було симптомів, демонстрували значний когнітивний дефіцит, – пишуть науковці у висновках дослідження.

Дослідники вивчили результати майже 82 тис. мешканців Великої Британії, тести проводилися протягом 2020 року.

Водночас такий наслідок фіксувався як у тих пацієнтів, яких госпіталізували, так і у тих, хто переніс хворобу у легшій формі, без необхідності допомоги у лікарні.

Фахівці виявили у них зниження розумової працездатності, погіршення пам’яті, труднощі з підбором правильних слів.

Також науковці говорять про те, що у людей, які перехворіли на коронавірус, можуть виникнути неврологічні порушення.

Джерело: The Lancet