Нова хвиля коронавірусу в Україні може розпочатися наприкінці серпня – на початку вересня. Вона триватиме до зими, залежно від дій уряду та розширення масштабів вакцинації.
Про це повідомив голова Бюро ВООЗ в Україні лікар Ярно Хабіхт в інтерв’ю одному з видань.
– Точно відповісти важко. Але, зважаючи на наявні дані, широке поширення Дельта, заходи з охорони громадського здоров’я і соціальні заходи, охоплення вакцинацією та інші параметри, прогнозуємо, що випадки інфікування та госпіталізації почнуть рецидивувати наприкінці серпня – на початку вересня, – зазначив він.
За словами Хабіхта, зараз – вдалий час в Україні, щоб отримати щеплення від коронавірусу. Адже поки що штам Дельта широко не поширився в країні.
Але варто пам’ятати, що цей варіант поширюється швидко, заражаючи незахищених і вразливих людей. Він додав, що вакцини залишаються ефективним засобом уникнути важкого перебігу хвороби та смерті.
Станом на 13 липня не менше 111 країн і територій повідомили про виявлення штаму Дельта. Він продовжить поширюватися, і найближчими місяцями домінуватиме в Європі та в усьому світі.
В Україні вже очікують на третю хвилю коронавірусу через активне поширення штаму Дельта. У Києві готують додаткові місця у лікарні, реанімаційні та дитячі ліжка. Але експерти сподіваються, що вакцинація одного мільйона людей у столиці дозволить не запроваджувати жорстких карантинних обмежень.