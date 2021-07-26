Понад дві третини людей розмовляють уві сні. Таку мовну активність називають сомнілоквією.

Науковці не говорять однозначно, чому це відбувається, пишуть дослідники у журналі Sleep Medicine. Можливими причинами можуть бути генетична схильність, стрес або ж вживання алкоголю або кави напередодні.

– Занепокоєння може сприяти розмовам уві сні, деякі можуть висловлювати свої почуття, тривогу або міркувати про свій день, – відзначають фахівці.

Дослідники проаналізували, які слова найчастіше вживали люди уві сні. За їхніми даними, дуже часто вони говорили Ні. Також майже 10% використовували ненормативну лексику.

Як відзначають науковці, розмови уві сні зазвичай нешкідливі і не пов’язані з будь-якими психічними чи фізичними проблемами. Однак це може заважати спати партнеру або іншим членам сім’ї.

Щоб позбутися розмов уві сні, фахівці радять змінити свій спосіб життя.

Можна спробувати більше часу спати і намагатися висипатися, лягати і прокидатися в однаковий час.

Також потрібно знайти способи знизити рівень стресу у повсякденному житті.

Можна зменшити споживання алкогольних напоїв та відмовитися від кави у другій половині дня.

Якщо ж подібні випадки почастішали, краще звернутися до лікаря, який допоможе встановити причину і позбутися цього.