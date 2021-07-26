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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Нова Covid-хвиля в Україні: коли вона буде та як уникнути тяжких наслідків

коронавірус

До нової хвилі коронавірусу в Україні залишилося не більше місяця. До нового спалаху захворювання у країні треба готуватися та активно проводити вакцинацію.

Такий прогноз озвучив очільник Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

– До нової хвилі, за всіма прогнозами, залишається не більше місяця. Цей час потрібно витратити максимально ефективно, – зазначив Михайло Радуцький.

За його словами, у країні зростають темпи вакцинації від вірусу. Протягом минулих вихідних, 24 та 25 липня, зробили 134 тис. щеплень, що є новим рекордом.

– Темпи вакцинації зростають на очах. Стрімко наближаємось до 5 млн проведених щеплень. Якщо тенденція збережеться, на початку осені вийдемо на рівень в 10 млн щеплень, – додав він.

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Водночас ситуація з вакцинацією від коронавірусу є неоднозначною у регіонах. У деяких з них, наприклад, у Київській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській, Миколаївській областях, активно імунізують громадян.

Водночас в інших це роблять значно повільніше, з-поміж них – Одеська, Івано-Франківська, Волинська, Закарпатська, Донецька та Луганська.

Нині в Україні є достатня кількість вакцин для щеплення громадян. Темпи імунізації залежать від бажання українців вакцинуватися та дій місцевої влади.

Джерело: Михайло Радуцький

Фото: Depositphotos

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