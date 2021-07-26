Пандемія коронавірусу виходить з-під контролю через недостатню кількість вакцинованих людей.

Таку заяву зробив колишній генеральний хірург США Джером Адамс.

– Ця пандемія знову виходить з-під контролю. І вона виходить з-під контролю, тому що у нас недостатньо вакцинованих людей, – зазначив Джером Адамс.

Він закликав громадян США більш активно робити щеплення від коронавірусу.

– Це допоможе кожному американцеві користуватися свободами, до яких ми хочемо повернутися, – додав він.

Водночас, за даними Центрів США з контролю і профілактики захворювань, станом на неділю, 25 липня 2021 року, лише 49,1% американців були повністю вакциновані.

США одні з першими почали робити щеплення від вірусу, процес масової імунізації стартував у країні ще у грудні 2020 року.

Попри це, загальна епідситуація у країні залишається складною через поширення більш небезпечних штамів вірусу, зокрема індійського варіанту (Дельта).

За даними науковців, вакцинація від коронавірусу здатна запобігати негативним наслідкам спалаху через Дельта-штам.