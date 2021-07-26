У Франції ухвалили закон про посилення карантинних заходів у країні через активне поширення коронавірусу. Згідно з документом, запроваджується обов’язкова вакцинація від Covid-19 для всіх медичних працівників і розширюється дія санітарних перепусток.

Рішення ухвалила нижня палата парламенту Франції у ніч на 26 липня. За текст документу проголосували 156 депутатів, проти — 60, ще 14 утрималися.

✅ L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire.

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Тепер всі працівники сектора охорони здоров’я розпочали вакцинацію до 15 вересня. У разі відмови від щеплення, їх можуть відсторонити від роботи.

Також закон вимагає мати із собою санітарний пропуск для входу в усі ресторани, поїзди, літаки та деякі інші громадські місця. Поки що ця вимога стосується лише усіх дорослих, але з 30 вересня вона пошириться і на всіх осіб, старших 12 років.

Для того, щоб отримати цю перепустку, люди повинні мати підтвердження вакцинації, свіжий негативний результат тесту або ж висновок про нещодавнє одужання від вірусу. Перепустка може бути у паперовому чи цифровому вигляді.

Зміни ухвалили попри те, що сотні тисяч людей у Франції виступали проти посилення обмежень. Президент Еммануель Макрон заявив, що ці кроки необхідні для захисту вразливих груп населення та лікарень на тлі зростання інфекцій, і щоб уникнути нового карантину.

Раніше прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс стверджував, що у Франції в нинішню, четверту хвилю Covid-19 переважає поширення більш заразного штаму Дельта. Минулого тижня з 18 тис. людей, у яких виявили хворобу, 96% не були вакциновані від Covid-19.