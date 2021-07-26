В Ужгороді лікарі підозрюють штам коронавірусу Дельта ще у шістьох пацієнтів. Біоматеріал хворих вже направили до європейських лабораторій.

Про це повідомила лікар-епідеміолог ДУ Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Любов Данич у коментарі одному з видань.

– Нині ми говоримо про те, що на Закарпатті маємо шість підозр на коронавірус штаму Дельта, це молоді люди віком від 18 до 35 років, є і люди старшого віку також. Деякі лікуються амбулаторно, дехто – у стаціонарі. У переважної більшості цих хворих є в анамнезі подорожі в Російську Федерацію, – зазначила вона.

Лікар додала, що на основі біоматеріалу цих хворих уже проведено попередні молекулярно-генетичні дослідження на базі референтної лабораторії у м. Київ. Результати вказують на наявність мутацій коронавірусу.

Але ці дослідження потребують додаткового секвенування для того, щоб точно визначити, чи це штам Дельта. Результати аналізу з європейської лабораторії очікують найближчим часом. Біоматеріал відібрали у 16 хворих.

Нещодавно на Львівщині виявили трьох осіб, які захворіли на Covid штаму Дельта. Хворі під час інкубаційного періоду перебували в Великої Британії (дві людини) і Росії (одна людина). Всі проходили стаціонарне лікування.

В Україні вже готуються до нової хвилі коронавірусу в Україні, яку очікують наприкінці серпня – на початку вересня. У Києві готують додаткові місця у лікарні, реанімаційні та дитячі ліжка.

Але влада сподівається, що жорстких карантинних обмежень можна буде уникнути, якщо близько одного мільйона людей у столиці вакцинуються від Covid-19.