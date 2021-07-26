У Києві фіксується зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ, порівняно з попереднім тижнем кількість збільшилась на 3,7%.

Нині у місті зареєстровано 4 634 хворих, показник захворюваності становить 156,4, повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на ДУ Київський міський лабораторний центр МОЗ.

– Дітей захворіло – 2 432 (зростання на 2,4%), дорослих – 2 202 особи (зростання на 4,8%), – йдеться у звіті.

З-поміж хворих – 52,5% дітей, із них шкільного віку – 35,7%.

Щодо школярів, то захворюваність залишилася на рівні минулого тижня.

За 29-й тиждень госпіталізовано 293 особи, з-поміж них – 135 дітей.

У столиці залишається напруженою і ситуація з коронавірусом. Станом на 26 липня 2021 року у Києві загалом підтвердили 218 013 випадків вірусу, за добу хворобу виявили у 71 мешканця міста.

За день у столиці госпіталізували 11 хворих на коронавірус. Крім того, до лікарень потрапили 29 людей з підозрою на коронавірус та пневмоніями. Протягом доби найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі міста.