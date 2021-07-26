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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Що дозволить довше залишатися здоровим: МОЗ озвучило рекомендації

Що дозволить довше залишатися здоровим: МОЗ озвучило рекомендації

У МОЗ України озвучили правила, яких варто дотримуватися, щоб довше залишатися здоровими та активними.

Ці рекомендації актуальні як для дітей, так і для дорослих.

Як зберегти здоров’я

  • Не ігнорувати профілактичні огляди

Це дозволить виявляти захворювання на початкових стадіях та надавати своєчасну допомогу.

  • Залишатися фізично активними

Регулярні вправи зміцнюють кістки та м’язи. Крім того, вони підтримують здоров’я серця, мозку.

  • Харчуватися збалансовано

Організм людини потребує білки, жири та вуглеводи. Вони мають бути у щоденному раціоні. Також варто обмежити вживання солі та цукру, а також шкідливої їжі, серед якої фаст-фуд.

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  • Спати достатньо

Сон необхідний організму для відновлення. Водночас його брак підвищує ризик виникнення низки проблем зі здоров’ям – серцево-судинних захворювань, діабету, ожиріння, порушення імунної системи, погіршення психічного здоров’я.

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Крім того, важливо обмежити вживання алкоголю, менше палити. Шкідливі звички також згубно впливають на організм людини.

Джерело: МОЗ

Фото: Pexels

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