Що дозволить довше залишатися здоровим: МОЗ озвучило рекомендації

У МОЗ України озвучили правила, яких варто дотримуватися, щоб довше залишатися здоровими та активними.

Ці рекомендації актуальні як для дітей, так і для дорослих.

Як зберегти здоров’я

Не ігнорувати профілактичні огляди

Це дозволить виявляти захворювання на початкових стадіях та надавати своєчасну допомогу.

Залишатися фізично активними

Регулярні вправи зміцнюють кістки та м’язи. Крім того, вони підтримують здоров’я серця, мозку.

Харчуватися збалансовано

Організм людини потребує білки, жири та вуглеводи. Вони мають бути у щоденному раціоні. Також варто обмежити вживання солі та цукру, а також шкідливої їжі, серед якої фаст-фуд.

Спати достатньо

Сон необхідний організму для відновлення. Водночас його брак підвищує ризик виникнення низки проблем зі здоров’ям – серцево-судинних захворювань, діабету, ожиріння, порушення імунної системи, погіршення психічного здоров’я.

Крім того, важливо обмежити вживання алкоголю, менше палити. Шкідливі звички також згубно впливають на організм людини.