Що дозволить довше залишатися здоровим: МОЗ озвучило рекомендації

У МОЗ України озвучили правила, яких варто дотримуватися, щоб довше залишатися здоровими та активними.
Ці рекомендації актуальні як для дітей, так і для дорослих.
Як зберегти здоров’я
- Не ігнорувати профілактичні огляди
Це дозволить виявляти захворювання на початкових стадіях та надавати своєчасну допомогу.
- Залишатися фізично активними
Регулярні вправи зміцнюють кістки та м’язи. Крім того, вони підтримують здоров’я серця, мозку.
- Харчуватися збалансовано
Організм людини потребує білки, жири та вуглеводи. Вони мають бути у щоденному раціоні. Також варто обмежити вживання солі та цукру, а також шкідливої їжі, серед якої фаст-фуд.
- Спати достатньо
Сон необхідний організму для відновлення. Водночас його брак підвищує ризик виникнення низки проблем зі здоров’ям – серцево-судинних захворювань, діабету, ожиріння, порушення імунної системи, погіршення психічного здоров’я.
Крім того, важливо обмежити вживання алкоголю, менше палити. Шкідливі звички також згубно впливають на організм людини.