Всі ми живемо у складні часи пандемії Covid-19, багато у чому суперечливі, а тому заплутані та незрозумілі. Перевірені експерти Medical News Today пропонують кілька дуже важливих порад, як берегти себе і своїх близьких в умовах підвищеного стресу і постійного відчуття тривоги.

Оскільки пандемія триває другий рік, деякі країни, такі як Велика Британія та США, частково послабили свої обмеження, прагнучи підняти місцеву економіку та моральний дух громадян.

Однак інші країни, зокрема Австралія та Сінгапур, відновлюють локальні блокування або посилюють обмеження на тлі зростаючої кількості нових випадків Covid-19, викликаних новими штамами SARS-CoV-2.

Отже, що ви можете зробити, щоб піклуватися про себе та приділяти першочергову увагу власному благополуччю у цей непростий час?

Спеціаліст із бізнес-нейролінгвістичного програмування і тренер з психічного здоров’я Таня Діггорі та екологічний психолог і консультант з благополуччя Лі Чемберс розповіли, як берегти себе і своїх близьких в умовах підвищеного стресу і постійного почуття тривоги.

Встановіть чіткі межі між роботою та домом

Робота вдома, дистанційно, часто призводить до вигорання, хронічного стресу і втоми із довгостроковими наслідками.

Тому, вважають експерти, дуже важливо встановити чіткі межі. За можливості потрібно виділити кімнату або простір у кімнаті тільки для роботи. Це може допомогти відокремити офісну зону від решти будинку, щоб у кінці робочого дня простий вихід із призначеного робочого місця допоміг вимкнути робочий режим.

Вчіться гармонії у собі

Навчіться планувати свій день так, щоб у ньому були невеликі перерви для роздумів і внутрішнього діалогу з собою. Це допоможе зменшити стрес і забезпечить більше уваги та зосередженості, які неймовірно важливо розвивати у цей час змін і невизначеності.

Вчіться відключатися від новин

Замініть далеко не завжди позитивні новини та спілкування у соціальних мережах читанням, легкими фізичними вправами, медитацією. Це допоможе знизити рівень стресу і зменшити занепокоєння.

Переконайтеся, що ви добре виспалися

Експерти переконані, що сон є ключем до досягнення стану рівноваги і гармонії. Тому важливо вжити всіх можливих заходів, щоб забезпечити собі повноцінний відпочинок.

Займайтеся тим, що вам подобається, і знайте свої межі

Гуляти і проводити час на природі корисно для фізичного і психологічного благополуччя.

Усвідомлено сприймаючи карантинні обмеження, слід якомога активніше підтримувати соціальні зв’язки.

Важливо діяти у своєму власному темпі, цінувати підтримку людей, яким довіряєте, і з ким можете поговорити, поділитися своїми почуттями та турботами. Це відмінно сприяє доброті, співчуттю до себе та інших, впевненості у завтрашньому дні в цьому мінливому, непередбачуваному світі.

Джерело: MedicalNewsToday