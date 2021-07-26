В Україні очікують на третю хвилю коронавірусу, коли всі повернуться з канікулярного періоду. Це може бути наприкінці серпня або на початку вересня.

Через це київська міська адміністрація вже готує додаткові місця у лікарні, реанімаційні та дитячі ліжка. Про це повідомив начальник головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів Олег Рубан в ефірі одного з телеканалів.

– Але сподіваємося, якщо вакцинувати від Covid-19 у місті Київ більше ніж один мільйон людей, з урахуванням людей, які вже перехворіли, то локдаун можна не запроваджувати, – зазначив він.

Рубан уточнив, що поки рано говорити про можливе переведення шкіл на дистанційну освіту. Адже якщо 100% педагогів, медиків та інші соціальні групи вакцинуються до 1 вересня, то ніякі обмеження не знадобляться.

Очільник Держспоживслужби додав, що у Києві вже є спеціальні тести для виявлення штаму коронавірусу Дельта, який вважають більш агресивним.

Він припустив, що вже два місяці в Україні циркулює штам Дельта. Це пов’язано з активними міграційними процесами. Варіант Дельта у країні з’явився 14 липня, а 22 липня агресивну мутацію зафіксували в Києві.