Харків’яни старше 18 років можуть отримати щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer.
У п’яти пунктах масової вакцинації міста відкрився онлайн-запис для проходження імунізації, йдеться у Telegram-каналі сервісу helsi.me.
Вакцинація проходить за такими адресами:
- вул. Сумська, 56;
- вул. Полтавський шлях, 56;
- вул. Шатилова дача, 4;
- вул. Трінклера, 6;
- вул. Кооперативна, 28-А.
Після запису дані про візит, а саме дату, час і номер бригади, можна переглянути у додатку helsi.me.
Підтвердження потрібно буде показати перед входом.
Водночас інформація про імунізацію зберігається у додатку.
Вакцинація від коронавірусу розпочалася в Україні у лютому 2021 року. Спочатку щеплення проводили медикам, правоохоронцям і військовослужбовцям.
У липні стартував п’ятий етап кампанії, тепер уколи можуть зробити усім охочим старше 18 років. Вакцинація поки що недоступна для підлітків і дітей.
Водночас МОЗ рекомендував проводити щеплення вагітним жінкам. За їхніми даними, укол безпечний для них.
Джерело: helsi.me