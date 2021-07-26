Харків’яни старше 18 років можуть отримати щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer.

У п’яти пунктах масової вакцинації міста відкрився онлайн-запис для проходження імунізації, йдеться у Telegram-каналі сервісу helsi.me.

Вакцинація проходить за такими адресами:

вул. Сумська, 56;

вул. Полтавський шлях, 56;

вул. Шатилова дача, 4;

вул. Трінклера, 6;

вул. Кооперативна, 28-А.

Після запису дані про візит, а саме дату, час і номер бригади, можна переглянути у додатку helsi.me.

Підтвердження потрібно буде показати перед входом.

Водночас інформація про імунізацію зберігається у додатку.

Вакцинація від коронавірусу розпочалася в Україні у лютому 2021 року. Спочатку щеплення проводили медикам, правоохоронцям і військовослужбовцям.

У липні стартував п’ятий етап кампанії, тепер уколи можуть зробити усім охочим старше 18 років. Вакцинація поки що недоступна для підлітків і дітей.

Водночас МОЗ рекомендував проводити щеплення вагітним жінкам. За їхніми даними, укол безпечний для них.

Джерело: helsi.me