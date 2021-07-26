У Кропивницькому здійснюватимуть вакцинацію від Covid-19 у комунальному транспорті: автобусах та тролейбусах. Про таке рішення повідомив на апаратній нараді міський голова Андрій Райкович.

За його словами, обладнаний для цього транспорт із медбригадами та препаратами вирушить на околиці міста.

– Ми можемо організувати мобільні пункти у наших автобусах і тролейбусах, та направимо їх у далекі мікрорайони – Лелеківку, Арнаутове або Завадівку. Транспорт буде оброблений дезінфектором, а оскільки там є Wi-Fi-зв’язок, організувати проблем не буде, – сказав Райкович.

Міський голова нагадав, що працівники комунальних служб також мають активніше вакцинуватися. Зокрема це стосується двірників, кондукторів громадського транспорту і водіїв міських маршруток.

До чергової хвилі коронавірусу в Україні залишилося не більше місяця. До нового спалаху захворювання у країні треба готуватися та активно проводити вакцинацію.

Такий прогноз озвучив очільник Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Джерело: Кропивницька міська рада