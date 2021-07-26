Українцям дозволять ревакцинуватися іншими препаратами

Міністерство охорони здоров’я України дозволить змішувати вакцини різних виробників.

Йдеться про можливість введення другої дози препарату Comirnaty/Pfizer-BioNTech після вакцини Moderna, якщо немає можливості закінчити імунізацію тим же самим препаратом, розповів головний санітарний лікар Ігор Кузин в одному з інтерв’ю.

За його словами, відповідна рекомендація надійшла від технічної групи експертів по імунізації, яка є головним дорадчим органом МОЗ.

– Якщо у людини була важка алергічна реакція на першу дозу векторної вакцини від AstraZeneca, дозволяється ввести другу дозу Comirnaty за рішенням лікаря, – розповів Кузін.

Він також зазначив, що вже готується відповідний наказ та розробляються детальні покрокові інструкції.