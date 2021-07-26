За словами лікарів, дедалі більше молодих людей з Covid-19 потрапляють до лікарень, зокрема в палати інтенсивної терапії. Медики благають їх вакцинуватися.

У перші вихідні після зняття більшості обмежень, пов’язаних із Covid-пандемією, в Англії з’явилися фотографії переповнених нічних клубів із людьми, які гуляють без масок і без дотримання соціальної дистанції. Медики забили тривогу: невакцинованій молоді терміново потрібно захистити себе від інфекції, щоб уникнути серйозних захворювань.

Попередження прозвучало на тлі зниження показників захворюваності на Covid-19 п’ять днів поспіль. Це було вперше, коли кількість нових випадків почала знижуватися без національної ізоляції.

У неділю, 26 липня, у Великій Британії зареєстровано 29 173 нових випадки Covid-19 порівняно з 48 161 людиною тижнем раніше. Але Національна служба охорони здоров’я повідомила, що третина молодих людей віком від 18 до 29 років все ще не отримала навіть однієї дози вакцини.

І хоча молоді люди, як правило, мають набагато менший ризик померти від Covid-19, лікарі кажуть, що дедалі частіше стають свідками того, як серйозно вони хворіють.

– Нам боляче спостерігати, як молоді люди страждають без потреби, знаючи, що вакцина майже напевно запобігла б цьому, – сказала старший реєстратор відділення інтенсивної терапії Саманта Батт-Роден.

Останні дані Управління національної статистики свідчить, що Covid-19 в Англії здебільшого є інфекцією молодих людей, причому випадки захворювання серед молоді віком від 16 до 24 років майже вшестеро частіші, ніж серед людей віком від 50 до 69 років.

Чимало експертів закликали уряд відкласти ослаблення обмежень, щоб дати можливість більшій кількості дорослих отримати обидві дози Covid-вакцин.