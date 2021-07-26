26 липня відзначають День парашутиста. Це неофіційне свято усіх спортсменів та поціновувачів парашутного спорту.
Багато хто мріє хоча б раз у житті стрибнути з парашутом, проте їм заважає страх висоти.
Разом з психологом-консультантом Дар’єю Гура Факти ICTV розібралися, з чим він пов’язаний і чи можна його побороти.
Причини страху висоти
За словами психолога, причинами страху висоти можуть бути як генетичні фактори, так і фізіологічні або психологічні особливості людини.
– Спочатку люди за можливості селилися у низинній місцевості, у них не було багатоповерхових будинків. Висота асоціювалася у них з чимось небезпечним. Цей страх, як і боязнь змій, безпосередньо пов’язаний з інстинктом самозбереження, що є генетичним фактором, – говорить Дар’я Гура.
Також можуть бути психологічні або фізіологічні чинники.
– Також йому можуть піддаватися ті, у кого погано працює вестибулярний апарат. У них починаються вегетативні симптоми – запаморочення, пітливість, серцебиття, – додає фахівець.
Як побороти страх висоти
Залежно від причини страху з ним потрібно працювати.
– Якщо це пов’язано з фізіологічними проблемами, можна тренувати вестибулярний апарат, займатися фізично, покращувати координацію. Наприклад, кататися на велосипеді, – продовжує Дар’я Гура.
Психологічні проблеми допоможе вирішити фахівець.
– Можна звернутися до психолога. За допомогою когнітивно-поведінкової терапії він допоможе позбутися страху, – коментує експерт.
У боротьбі зі страхом висоти допоможуть певні практики.
Розслаблення і медитація
– Коли людина боїться, відбувається напруження всіх м’язів, вона перебуває у стані заціпеніння. Її потрібно навчити розслаблятися, – говорить Дар’я Гура.
Аналіз страху
– Потрібно спробувати пояснити собі причину цього страху. Це 40% гарантії того, що вийде його позбутися. Важливо відповісти на запитання: навіщо потрібен цей страх. Крім того, треба зрозуміти, чи варто його прибирати. Може, він не лише шкодить, а й приносить користь, – продовжує психолог.
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Також необхідно навчитися перемикатися з емоції на логіку.
Надати страху форму
Побороти страх допоможе і проста практика.
– Можна надати страху певну форму. Його можна описати або намалювати. Потім папір порвати або спалити, – додає експерт.
Водночас важливо не боротися зі страхом, а йти йому назустріч, постійно його долати.
– Наш мозок дуже простий, він працює за спрощеною схемою. Якщо був негативний досвід з висотою, то у такій ситуації мозок нагадуватиме про це і провокуватиме страх, – зазначає вона.
Потрібно отримати позитивний досвід, щоб це змінилося, підсумовує фахівець.