26 липня відзначають День парашутиста. Це неофіційне свято усіх спортсменів та поціновувачів парашутного спорту.

Багато хто мріє хоча б раз у житті стрибнути з парашутом, проте їм заважає страх висоти.

Разом з психологом-консультантом Дар’єю Гура Факти ICTV розібралися, з чим він пов’язаний і чи можна його побороти.

Причини страху висоти

За словами психолога, причинами страху висоти можуть бути як генетичні фактори, так і фізіологічні або психологічні особливості людини.

– Спочатку люди за можливості селилися у низинній місцевості, у них не було багатоповерхових будинків. Висота асоціювалася у них з чимось небезпечним. Цей страх, як і боязнь змій, безпосередньо пов’язаний з інстинктом самозбереження, що є генетичним фактором, – говорить Дар’я Гура.

Також можуть бути психологічні або фізіологічні чинники.

– Також йому можуть піддаватися ті, у кого погано працює вестибулярний апарат. У них починаються вегетативні симптоми – запаморочення, пітливість, серцебиття, – додає фахівець.

Як побороти страх висоти

Залежно від причини страху з ним потрібно працювати.

– Якщо це пов’язано з фізіологічними проблемами, можна тренувати вестибулярний апарат, займатися фізично, покращувати координацію. Наприклад, кататися на велосипеді, – продовжує Дар’я Гура.

Психологічні проблеми допоможе вирішити фахівець.

– Можна звернутися до психолога. За допомогою когнітивно-поведінкової терапії він допоможе позбутися страху, – коментує експерт.

У боротьбі зі страхом висоти допоможуть певні практики.

Розслаблення і медитація

– Коли людина боїться, відбувається напруження всіх м’язів, вона перебуває у стані заціпеніння. Її потрібно навчити розслаблятися, – говорить Дар’я Гура.

Аналіз страху

– Потрібно спробувати пояснити собі причину цього страху. Це 40% гарантії того, що вийде його позбутися. Важливо відповісти на запитання: навіщо потрібен цей страх. Крім того, треба зрозуміти, чи варто його прибирати. Може, він не лише шкодить, а й приносить користь, – продовжує психолог.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Психолог Харьков / онлайн (@dariagura)

Також необхідно навчитися перемикатися з емоції на логіку.

Надати страху форму

Побороти страх допоможе і проста практика.

– Можна надати страху певну форму. Його можна описати або намалювати. Потім папір порвати або спалити, – додає експерт.

Водночас важливо не боротися зі страхом, а йти йому назустріч, постійно його долати.

– Наш мозок дуже простий, він працює за спрощеною схемою. Якщо був негативний досвід з висотою, то у такій ситуації мозок нагадуватиме про це і провокуватиме страх, – зазначає вона.

Потрібно отримати позитивний досвід, щоб це змінилося, підсумовує фахівець.