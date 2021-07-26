Коронавірус в Україні 26 липня 2021: оперативна статистика МОЗ

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 213 осіб. З них 11 дітей.
Одужали за добу – 170 осіб. У той же час від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло дві особи.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 256 осіб.
Коронавірус в регіонах:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (71), Одеській (33), Житомирській (17), Вінницькій (14) та Харківській (12) областях.
- м. Київ – 71;
- Вінницька область – 14;
- Волинська область – 2;
- Дніпропетровська область – 6;
- Донецька область – 8;
- Житомирська область – 17;
- Закарпатська область – 0;
- Запорізька область – 0;
- Івано-Франківська область – 2;
- Київська область – 8;
- Кіровоградська область – 2;
- Луганська область – 2;
- Львівська область – 8;
- Миколаївська область – 3;
- Одеська область – 33;
- Полтавська область – 0;
- Рівненська область – 3;
- Сумська область – 8;
- Тернопільська область – 7;
- Харківська область – 12;
- Херсонська область – 3;
- Хмельницька область – 0;
- Черкаська область – 1;
- Чернівецька область – 3;
- Чернігівська область – 0.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- Захворіло – 2 248 663 особи.
- Померло – 52 849 осіб.
- Видужало – 2 184 365 осіб.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 099 711 осіб, з них отримали одну дозу – 3 099 709 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 712 791 особа. Загалом проведено 4 812 500 щеплень.