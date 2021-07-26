Коронавірус в Україні 26 липня 2021: оперативна статистика МОЗ

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 213 осіб. З них 11 дітей.

Одужали за добу – 170 осіб. У той же час від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло дві особи.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 256 осіб.

Коронавірус в регіонах:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (71), Одеській (33), Житомирській (17), Вінницькій (14) та Харківській (12) областях.

м. Київ – 71;

Вінницька область – 14;

Волинська область – 2;

Дніпропетровська область – 6;

Донецька область – 8;

Житомирська область – 17;

Закарпатська область – 0;

Запорізька область – 0;

Івано-Франківська область – 2;

Київська область – 8;

Кіровоградська область – 2;

Луганська область – 2;

Львівська область – 8;

Миколаївська область – 3;

Одеська область – 33;

Полтавська область – 0;

Рівненська область – 3;

Сумська область – 8;

Тернопільська область – 7;

Харківська область – 12;

Херсонська область – 3;

Хмельницька область – 0;

Черкаська область – 1;

Чернівецька область – 3;

Чернігівська область – 0.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

Захворіло – 2 248 663 особи.

Померло – 52 849 осіб.

Видужало – 2 184 365 осіб.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 099 711 осіб, з них отримали одну дозу – 3 099 709 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 712 791 особа. Загалом проведено 4 812 500 щеплень.