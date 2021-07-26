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Вікторія Яснопольська |

За минулу добу в Україні зафіксовано 213 нових випадків Covid-19

коронавирус

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 213 осіб. З них 11 дітей.

Одужали за добу – 170 осіб. У той же час від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло дві особи.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 256 осіб.

Коронавірус в регіонах:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (71), Одеській (33), Житомирській (17), Вінницькій (14) та Харківській (12) областях.

  • м. Київ – 71;
  • Вінницька область – 14;
  • Волинська область – 2;
  • Дніпропетровська область – 6;
  • Донецька область – 8;
  • Житомирська область – 17;
  • Закарпатська область – 0;
  • Запорізька область – 0;
  • Івано-Франківська область – 2;
  • Київська область – 8;
  • Кіровоградська область – 2;
  • Луганська область – 2;
  • Львівська область – 8;
  • Миколаївська область – 3;
  • Одеська область – 33;
  • Полтавська область – 0;
  • Рівненська область – 3;
  • Сумська область – 8;
  • Тернопільська область – 7;
  • Харківська область – 12;
  • Херсонська область – 3;
  • Хмельницька область – 0;
  • Черкаська область – 1;
  • Чернівецька область – 3;
  • Чернігівська область – 0.

Коронавірус в Україні 26 липня 2021: оперативна статистика МОЗ

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • Захворіло – 2 248 663 особи.
  • Померло – 52 849 осіб.
  • Видужало – 2 184 365 осіб. 

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено  3 099 711 осіб, з них отримали одну дозу – 3 099 709 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 712 791 особа. Загалом проведено  4 812 500 щеплень.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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