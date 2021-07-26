Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 26 липня 2021

Станом на 26 липня у світі зафіксували 195 млн випадків Covid-19, з них померло вже понад 4,1 млн людей. В Україні очікують третю хвилю коронавірусу вже наприкінці серпня – на початку вересня. Це пов’язано з поширенням штаму Дельта на території країни.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 26 липня підтвердили 213 випадків коронавірусу. Одужали за добу – 170 осіб, а від ускладнень, які викликала хвороба, померло дві людини.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (71), Одеській (33), Житомирській (17), Вінницькій (14) та Харківській (12) областях.

В Ужгороді лікарі підозрюють штам коронавірусу Дельта ще у шістьох пацієнтів. Біоматеріал хворих вже направили до європейських лабораторій.

За словами очільника Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, до нової хвилі коронавірусу в Україні залишилося не більше місяця, тому країні треба готуватися та активно проводити вакцинацію.

У ВООЗ прогнозують, що нова хвиля почнеться наприкінці серпня – на початку вересня. Вона триватиме до зими, залежно від дій уряду та розширення масштабів вакцинації.

Коронавірус у світі

Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 у світі зафіксували за добу в Індонезії (38 тис.), Індії (38 тис.) та Великій Британії (29 тис.). За кількістю смертей за добу у світовому рейтингу лідирує Індонезія, Бразилія та Росія.

У Європі найактивніше коронавірус поширюється у Великій Британії, Росії та Франції. Україна серед країн світу займає 66 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 14 позицію.

Загроза третьої хвилі в Україні та обов’язкова вакцинація у Франції: Covid-новини 26 липня / 2 фотографии

У Китаї зафіксували найвищий із січня приріст нових випадків коронавірусу. 25 липня у країні виявили 76 нових випадків зараження. Це рекордно високий показник захворюваності в країні з січня 2021 року.

Нідерланди заборонили проведення багатоденних фестивалів цього літа. Також у країні посилили правила для людей, які повертаються з відпусток, щоб запобігти черговому спалаху заражень коронавірусом.

Уряд Франції ухвалив закон про посилення карантинних заходів у країні через активне поширення коронавірусу. У країні запроваджують обов’язкова вакцинація від Covid-19 для всіх медичних працівників і розширюється дія санітарних перепусток.

В Азербайджані також запровадили обов’язкову вакцинацію для співробітників низки державних та приватних сфер. Також всі мешканці країни віком понад 18 років, які навчаються у вищих і середньоспеціальних навчальних закладах, повинні мати Covid-паспорт.