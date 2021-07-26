Міністерство охорони здоров’я України оновило дані епідситуації. Динаміка госпіталізацій вища, ніж має бути, в Луганській і Херсонській областях.

У Луганській області показник динаміки госпіталізацій тримається на рівні 50,8%.

А в Херсонській цей показник вже три дні поспіль перевищує норму. На сьогодні це 55,6%, а раніше було 69,8-80%.

Нагадаємо, що норма динаміки госпіталізованих пацієнтів із підтвердженим або з підозрою на Covid-19 повинна становити не більше 50%.

Але щоб область потрапила в червону зону карантину, необхідно, щоб червоному рівню відповідали не менше двох показників. Тому зараз Луганська і Херсонська області досі належать до зеленої зони.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.