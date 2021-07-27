Станом на 27 липня всі області України перебувають у зеленій зоні карантину. І тільки у Херсонській нормі не відповідає один із епідпоказників.

У Херсонській області перевищена динаміка рівня госпіталізації: вона складає 56,9%. До речі, він підвищений вже три дні поспіль. Нагадаємо, що норма – не більше 50%.

Раніше і в Луганській області за цим же показником було перевищення норми, але сьогодні рівень госпіталізації тут різко знизився і становить менше 30%.

Згідно із дослідженнями, індійський штам коронавірусу Дельта збільшує ризики госпіталізації в 2,6 разу, потрапляння до реанімації – в 1,6 разу. Летальність збільшується майже в два рази. Однак, якщо отримати дві дози вакцини від коронавірусу, ці ризики істотно знизяться.