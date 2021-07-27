Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Для бадьорості та відпочинку: дихальні вправи, які допомагають відновитися

медитация

Дихальні практики можуть допомогти розслабитися, зняти напруження після тяжкого робочого дня чи налаштуватися на продуктивну роботу зранку.

Телеведуча Step It Up With Steph на PBS Стефані Мансур назвала прості дихальні вправи.

  • Основне глибоке дихання

Це – діафрагмальне або черевне дихання. Воно допомагає розслабитися, знижує пульс, активізує обмін речовин і навіть може сприяти зниженню артеріального тиску.

Треба сісти зручно у тому місці, де ніхто не відволікатиме. Потрібно повільно вдихати носом протягом п’яти секунд, а потім повільно видихати протягом наступних п’яти секунд.

Водночас зосередитися треба лише на процесі дихання.

  • Дихання через ніздрі

Варто зручно сісти, праву ніздрю закрити пальцем, вдихнути через ліву. Потім прибрати руку, закрити ліву та видихнути через праву. Повторити вправу навпаки.

Читайте
Священне місце і жодного алкоголю: топ-8 способів поліпшити якість сну

Таке дихання через ніздрі допомагає розслабити розум, зменшити тривожність і відновити баланс.

  • Вдих носом, видих ротом

Зручно сісти, глибоко вдихати через ніс, видихати через рот.

Читайте
Яку музику вибрати для медитації (плей-лист)

Можна додати вправу – зігнути кисті у кулаки, під час вдиху піднімати витягнуті руки вгору, під час видиху опускати їх вниз.

Таке дихання зарядить бадьорістю зранку.

Джерело: CNN

Фото: Pixabay

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка