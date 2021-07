Дихальні практики можуть допомогти розслабитися, зняти напруження після тяжкого робочого дня чи налаштуватися на продуктивну роботу зранку.

Телеведуча Step It Up With Steph на PBS Стефані Мансур назвала прості дихальні вправи.

Основне глибоке дихання

Це – діафрагмальне або черевне дихання. Воно допомагає розслабитися, знижує пульс, активізує обмін речовин і навіть може сприяти зниженню артеріального тиску.

Треба сісти зручно у тому місці, де ніхто не відволікатиме. Потрібно повільно вдихати носом протягом п’яти секунд, а потім повільно видихати протягом наступних п’яти секунд.

Водночас зосередитися треба лише на процесі дихання.

Дихання через ніздрі

Варто зручно сісти, праву ніздрю закрити пальцем, вдихнути через ліву. Потім прибрати руку, закрити ліву та видихнути через праву. Повторити вправу навпаки.

Таке дихання через ніздрі допомагає розслабити розум, зменшити тривожність і відновити баланс.

Вдих носом, видих ротом

Зручно сісти, глибоко вдихати через ніс, видихати через рот.

Можна додати вправу – зігнути кисті у кулаки, під час вдиху піднімати витягнуті руки вгору, під час видиху опускати їх вниз.

Таке дихання зарядить бадьорістю зранку.