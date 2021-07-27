Дослідження показали, що в Євросоюзі на тлі пандемії коронавірусу подвоїлася кількість людей, які відчувають себе самотніми.

Ще в 2016 році менше 12% жителів ЄС відчували себе самотньо, за час пандемії ця цифра збільшилася до 25%.

Про це повідомляється у доповіді Європейського Об’єднаного дослідницького центру (JRC).

Згідно з доповіддю JRC, кількість одиноких людей в ЄС під час пандемії коронавірусу подвоїлася в усіх вікових групах незалежно від місця проживання (місто, село). Особливо вразливими стали люди у віці 18-35 років.

Раніше результати опитувань показували, що в північних регіонах Європи рівень самотності був найнижчим (6%). Тепер же практично чверть всіх європейців втратили почуття бадьорості, спокою, активності, зацікавленості. На 20-30% збільшилося відчуття напруженості й пригніченості.

– На це зростання почуття самотності вплинули і санітарні заходи з ізоляції, проте існує стурбованість щодо розвитку можливої ​​пандемії самотності. Це вимагає втручання і ефективних заходів протидії, – йдеться в звіті.

Ці проблеми, безумовно, були раніше, але їм не приділялося достатньо уваги, пандемія коронавірусу висунула їх на перший план.

– Тепер ми повинні почати краще розуміти і вирішувати ці проблеми, – заявила віце-президент ЄК з питань демографії Дубравка Шуйця. – Нам необхідно подумати, як спільними зусиллями побудувати більш стійке і згуртоване суспільство в ЄС.

Наступне дослідження буде проведено в 2022 році, планується створення інтернет-платформи для моніторингу самотності в режимі реального часу.

Сучасний світ захлинається новинами про коронавірусну інфекцію, про методи подолання та про кількість жертв вірусу. Людям досить важко впоратися з такою кількістю інформації, а психіка лише посилює пандемічні страхи. Як впоратися з цим, що робити, розповідає доктор психологічних наук, професор, директор Інституту психології ім. Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України Сергій Максименко.

Джерело:JRC.