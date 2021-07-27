Станом на вівторок, 27 липня, Київ продовжує лідирувати по захворюваності на коронавірус. За минулу добу в столиці зафіксовано 188 нових випадків Covid-19.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: