У Харкові 22-річна дівчина скаржиться на те, що потерпає від переслідувань колишнього хлопця. Він розмальовує стіни у під’їзді, завішує перила сирим м’ясом, влаштовує вибухи та розсилає всім її інтимні фото.

Місцева мешканка навчалася з хлопцем разом в медуніверситеті. Нині вона вимушена робити це дистанційно, бо без супроводу батьки її надвір не пускають.

Спочатку колишній шантажував її у месенджерах, говорив, що помирає від раку, потім почав погрожувати та мститися.

Потерпають і близькі дівчини – мама, батько, молодший брат та навіть бабуся, яка живе через будинок. Під її вікнами, як і в під’їзді дівчини, також стався вибух.

До поліції родина зверталася кілька разів, однак провадження про втручання у приватне життя там відкрили не одразу – через брак доказів.

Заперечує усе і сам хлопець. Він зазначає, що йому немає сенсу це робити.

Родина дівчини прагне, аби їх захистили від насилля та терору збоку колишнього.