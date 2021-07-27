Майже половині населення планети – трьом мільярдам осіб недоступне здорове харчування. У 2020 році понад 800 млн людей у світі голодували.

Про це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у відео для попереднього саміту ООН з продовольчих систем.

Він зазначив, що головні причини голоду, недоїдання та відсутності доступу до здорових та корисних продуктів пов’язані з бідністю, високими цінами на продовольство, соціальною нерівністю, природними катастрофами, збройними конфліктами. Також ситуацію ускладнила пандемія коронавірусу.

– Ми ведемо війну з природою, і частина цієї війни – наявна продовольча система, яка виробляє третину всіх викидів парникових газів; продовольча система, через яку ми втрачаємо 80% біорізноманіття планети, – каже Гутерріш.

Перший заступник глави ООН Аміна Мохаммед під час відкриття саміту додала, що пандемія коронавірусу хоча й стала серйозним ударом для глобальної економіки, але дала можливість світовій спільноті заново збудувати продовольчі системи.

– У 145 країнах зараз триває відповідний національний діалог. Це і великі, і маленькі країни, Північ і Південь, деякі з них переживають кризу, інші мають справу зі складною продовольчою економікою, – наголосила вона.

Країни вже визнали універсальний характер порядку денного на період до 2030 року і найважливішу роль продовольчих систем у досягненні прогресу в усіх цілях сталого розвитку.

В ООН нагадали, що серед 17 цілей сталого розвитку на період до 2030 року – ліквідація злиднів і голоду, забезпечення здорового способу життя, відповідальне споживання і виробництво, а також збереження морських екосистем і екосистем суші. Вони нерозривно пов’язані з удосконаленням продовольчих систем.

Раніше Продовольча і сільськогосподарська організація ООН зазначала, що у 2020 році проблема голоду у світі досягла більших масштабів. Причиною цього, найімовірніше, є пандемія коронавірусу.

Найбільше масштаби голоду ростуть в Африці, де тих, хто потерпає від недоїдання, 21% населення, що вдвічі вище, ніж в будь-якому іншому регіоні світу.

Джерело: ООН