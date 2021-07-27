Влітку зазвичай частішають випадки харчових отруєнь. Коли можна допомогти собі самостійно, а коли потрібно негайно звертатися до лікаря, розказала лікар-інфекціоніст Ірина Манжелєєва.

– Якщо маєте такі симптоми, як висока температура – 38,5 градусів і вище, блювота, діарея, діарея з кров’ю, якщо після випорожнення не стає легше, потрібно звернутися до лікаря, – радить Ірина Манжелеєва. – У разі легкої форми отруєння можна допомогти собі самостійно.

Насамперед потрібно відновити втрати: з блювотою і діареєю виходить багато рідини, тому треба пити. Щоб відновити водно-електролітний баланс, слід пити звичайну воду, можна із магазину, але негазовану. Газована тільки погіршить стан.

Можна застосувати спеціальні електролітні суміші.

Потім необхідно прийняти сорбент. Він збере всі токсини, що не вийшли природним шляхом.

При болях у животі допоможуть спазмолітики.

Якщо всі ці засоби і заходи не покращать стан – звертайтеся до лікаря. Більше ніж добу боротися самостійно з отруєнням не можна.

Коли отруїлися діти, то треба бути уважними і обережними одночасно. Зовсім маленькі не можуть сказати, що з ними відбувається, вони стають млявими, блідими, може піднятися температура. У такому випадку потрібно швидко звернутися до лікаря.

А допоки їдете до нього або чекаєте на швидку, давайте дитині багато води.

– Відпоювання малюка – дуже важливий момент, – каже лікар. – Але це не означає, що потрібно випити чашку рідини. Напувати малюка потрібно чайними або столовими ложками через кожні 3-5 хвилин.

У кожної мами, до речі, мають бути в аптечці тести на ацетон у сечі. У випадку сильного отруєння рівень ацетону підвищується.

Що можна їсти

Після того як симптоми отруєння зникли, можна їсти рисову кашу або рисовий відвар, будь-яку кашу на воді, овочевий суп. Можна додати трішки приготованого на пару нежирного м’яса (кролика, індичку). Можна також їсти варені овочі. Однак у перші дні після хвороби не вживайте капусту та буряк. Бо в них багато клітковини, і можна спровокувати розлад шлунку. Також утримайтесь від кисломолочних продуктів.