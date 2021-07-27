У Львівській області за добу двох дітей покусали змії, дівчинку та хлопця госпіталізовано.

За інформацією ДСНС, 26 липня вони отримали повідомлення, що до реанімації Турківської центральної районної лікарні потрапила дівчинка 2011 року народження. Вона проживає у селі Верхня Яблунька Самбірського району. Змія вразила дитину у гомілково-ступневий суглоб лівої ноги.

Крім того, до приймального відділення Яворівської центральної районної лікарні госпіталізовано хлопця 2005 року народження, мешканця села Рогізно Яворівського району. Його змія вкусила за палець правої стопи.

Нині стан обох пацієнтів середньої тяжкості.

Укус змії є небезпечний для здоров’я та життя людини. Саме тому варто бути обережним влітку, у період, коли вони найбільш активні.

Якщо плазун все ж вкусив, потерпілому варто правильно надати першу допомогу та швидко доправити його до лікарні. Він може потребувати протиотрути. Водночас не можна накладати джгут чи висмоктувати отруту.