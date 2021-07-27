7-річна мешканка Львівської області Ліліана Ковальська, яка захворіла на правець у липні 2021 року, потребує донорської крові.
Вона уже два тижні перебуває у реанімації, приєднана до апарату ШВЛ у львівському Охматдиті.
Водночас у дівчинки рідкісна група крові – IV, з негативним резусом.
Фахівці закликають усіх небайдужих допомогти дитині та здавати кров у львівському центрі на вулиці Пекарська, 69-Б.
За інформацією лікарів, це найскладніший випадок правця за останні роки.
Дівчинка родом з Мостиського району області. Вона підхопила небезпечну інфекційну недугу, коли впала з велосипеда та зламала руку.
Дитина не була щеплена. Водночас її мати пояснила, що не вакцинувала доньку у шестирічному віці через пандемію коронавірусу і те, що препарати вчасно не завезли до населеного пункту.
Правець – це інфекційне захворювання, яке вражає нервову систему та викликає сильні судоми м’язів. Захворювання виникає через попадання до рани збудника правця, правцевої палички – бактерії Clostridium Tetani.
Джерело: NTA