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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Приєднана до ШВЛ та потребує крові – стан хворої на правець дівчинки з Львівщини

лікарня

7-річна мешканка Львівської області Ліліана Ковальська, яка захворіла на правець у липні 2021 року, потребує донорської крові.

Вона уже два тижні перебуває у реанімації, приєднана до апарату ШВЛ у львівському Охматдиті.

Водночас у дівчинки рідкісна група крові – IV, з негативним резусом.

Фахівці закликають усіх небайдужих допомогти дитині та здавати кров у львівському центрі на вулиці Пекарська, 69-Б.

За інформацією лікарів, це найскладніший випадок правця за останні роки.

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Дівчинка родом з Мостиського району області. Вона підхопила небезпечну інфекційну недугу, коли впала з велосипеда та зламала руку.

Дитина не була щеплена. Водночас її мати пояснила, що не вакцинувала доньку у шестирічному віці через пандемію коронавірусу і те, що препарати вчасно не завезли до населеного пункту.

Правець – це інфекційне захворювання, яке вражає нервову систему та викликає сильні судоми м’язів. Захворювання виникає через попадання до рани збудника правця, правцевої палички – бактерії Clostridium Tetani.

Джерело: NTA

Фото: Depositphotos

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