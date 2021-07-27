7-річна мешканка Львівської області Ліліана Ковальська, яка захворіла на правець у липні 2021 року, потребує донорської крові.

Вона уже два тижні перебуває у реанімації, приєднана до апарату ШВЛ у львівському Охматдиті.

Водночас у дівчинки рідкісна група крові – IV, з негативним резусом.

Фахівці закликають усіх небайдужих допомогти дитині та здавати кров у львівському центрі на вулиці Пекарська, 69-Б.

За інформацією лікарів, це найскладніший випадок правця за останні роки.

Дівчинка родом з Мостиського району області. Вона підхопила небезпечну інфекційну недугу, коли впала з велосипеда та зламала руку.

Дитина не була щеплена. Водночас її мати пояснила, що не вакцинувала доньку у шестирічному віці через пандемію коронавірусу і те, що препарати вчасно не завезли до населеного пункту.

Правець – це інфекційне захворювання, яке вражає нервову систему та викликає сильні судоми м’язів. Захворювання виникає через попадання до рани збудника правця, правцевої палички – бактерії Clostridium Tetani.

Джерело: NTA