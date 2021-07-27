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Людмила Грубник |

Рідкісне явище: в Україні ризик побічних реакцій після Covid-уколу складає менше 1%

вакцинація

Побічні реакції після щеплення від коронавірусу в Україні є рідкісним явищем, ризик їхньої появи – менше 1%.

Станом на 26 липня 2021 року у країні провели майже 4,7 млн щеплень, з-поміж них:

  • 499 720 уколів – Covishield;
  • 1 484 196 щеплень – CoronaVac;
  • 1 715 780 уколів – Comirnaty;
  • 964 083 щеплення- AstraZeneca.
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– Відповідно до оновлених даних, ризик серйозних побічних явищ після вакцинації всіма зареєстрованими в Україні вакцинами залишається рідкісним – менше 1%, – повідомляють фахівці.

Якщо розглядати побічні реакції від вакцин різних виробників серед населення за гендерним та віковим показниками, то в Україні найчастіше наслідки були для людей старше 46 років.

Статистика:

  • Covishield – у жінок 31-45 років, у чоловіків 46-60 років;
  • CoronaVac – у жінок 46-60 років, у чоловіків 61-72 років;
  • Comirnaty – у жінок та чоловіків 46-60 років;
  • AstraZeneca – у жінок та чоловіків 61-72 років.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. Нині МОЗ рекомендує вакцинуватися дорослому населенню. Крім того, дозвіл отримали і вагітні жінки.

Поки що в Україні не вакцинують дітей, хоча в окремих країнах щеплення отримують підлітки від 12 років.

Джерело: ДП Державний експертний центр МОЗ України

Фото: Depositphotos

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