З усіх кишкових інфекційних захворювань влітку найчастіше трапляється сальмонельоз. Як його розпізнати, які симптоми відрізняють сальмонельоз від інших хвороб, розповідає лікар-інфекціоніст Ірина Манжелеева.

– До 70% випадків кишкових інфекцій влітку становить сальмонельоз, – каже лікар. – Однак у статистиці відображені кишкові інфекції невідомої етіології. Чому? Та тому, що наші люди відразу починають лікуватися самі або за порадою фармацевта, тож, коли доходить до лабораторного дослідження, то збудника не знаходять.

Справа в тому, що сальмонелу можна визначити лише лабораторним шляхом. До цього ми не можемо впевнено назвати збудника інфекції. Запідозрити саме її можна, розпитавши хворого. Якщо той їв напередодні сирі яйця або кондитерські вироби з білковим кремом, смажене (недосмажене) м’ясо, то лікарі на 99% будуть впевнені, що це сальмонельоз.

Симптоми:

висока температура;

біль у м’язах і кістках;

сильна інтоксикація організму;

спазми в животі;

біль в районі пупка;

пізніше – потужна діарея.

Сальмонельоз небезпечний ускладненнями: зневоднення, гнійні процеси у суглобах, мозку, міокардит, менінгіт.

Тому, якщо виникли сильно виражені симптоми отруєння та інтоксикації, звертайтеся до лікарів. Для лікування застосовують антибактеріальні засоби.

Профілактика

Що ж робити, щоб не підхопити сальмонелу?

Яйця потрібно мити. Варити влітку яйця тільки на круто. Якщо смажити омлет або яєчню, то обсмажувати її з обох боків.

М’ясо також слід прожарювати до повної готовності. Звичайно, не у кожного на кухні є термометр, який вимірює внутрішню температуру продукту. Але якщо ви хочете убезпечити себе та близьких, придбайте його. Температура м’яса всередині не повинна бути нижче 74 градусів. Тоді ви будете цілком упевнені, що сирої крові там немає.