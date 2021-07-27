Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 27 липня 2021

У світі станом на 27 липня зафіксували 195,5 млн випадків Covid-19, з них померло вже понад 4,1 млн людей. В Україні поки що немає нового спалаху коронавірусу, проте ризики його виникнення залишаються високими.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 27 липня підтвердили утричі більше випадків, ніж за минулу добу. Захворіла 681 людина. Одужали за добу – 515 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 27 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (188), Одеській (68), Донецькій (57), Харківській (42) і Луганській (41) областях.

Експерти з Центру економіки охорони здоров’я вважають, що поки що в Україні немає спалаху захворюваності на коронавірус. Але ризик його виникнення залишається високим. Третій тиждень поспіль в Україні фіксують найнижчі показники захворюваності серед великих європейських країн.

Коронавірус у світі

Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 у світі зафіксували за добу в Індонезії (45 тис.), Іран (34 тис.) та Росія (23 тис.). За кількістю смертей за добу у світовому рейтингу лідирує Індонезія, Росія та Іран.

У Європі найактивніше коронавірус поширюється у Росії, Нідерландах та Португалії. Україна серед країн світу займає 88 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 19 позицію.

Стабільна ситуація в Україні та спалах у Токіо: Covid-новини 27 липня / 2 фотографии

З 1 серпня Румунія послаблює карантинні обмеження проти Covid-19. Зокрема влада дозволить громадянам з сертифікатами відвідувати багатотисячні фестивалі.

У Токіо, де проходять Олімпійські ігри, спалах коронавірусу. Там виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу – 2 848 випадків за добу. Водночас прем’єр-міністр Японії Есіхіде Суга стверджує, що можливість скасування Олімпіади-2020 через спалах не розглядають.

Грузія поверне низку обмежень через погіршення епідеміологічної ситуації, пов’язаної з Covid-19. Повністю заборонять масові зібрання, контролюватимуть кордон та інше.

Крім того, у європейських країнах від коронавірусу отримали принаймні одне щеплення вже 70% населення. З-поміж цієї кількості 57% – люди старше 18 років.