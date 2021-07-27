За даними Міністерства охорони здоров’я, понад 50% громадян Данії пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу.

Згідно з останніми даними, на території країни імунізувалися від Covid-19 майже 3 млн осіб. У лідерах – столичний регіон Зеландія з показником у 54,5%.

За словами представників місцевого уряду, до осені 2021 року планують вакцинувати хоча б 85% громадян Данії. Такий крок сприятиме створенню колективного імунітету до Covid-штаму Дельта.

За даними Міністерства охорони здоров’я, понад 60% жителів Данії старше 16 років повністю вакциновані від захворювання. Однак серед чоловіків у віці від 30 до 39 років пройшли курс імунізації лише 12,9% громадян, а серед хлопців від 20 до 29 років – 18%.

Серед жінок в цих вікових категоріях відсоток вакцинації трохи вище – 16,7% та 23% відповідно.

Напередодні Данія дозволила вакцинуватися вагітним жінкам, а також тим, які годують грудьми. Вони можуть робити щеплення проти Covid-19 за попереднім записом лікаря.

Джерело: The Local