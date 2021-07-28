У Києві помер один із госпіталізованих пацієнтів з Дельта-штамом Covid-19

У Києві в Олександрівській лікарні помер один з шести пацієнтів, у якого підтвердили небезпечний штам коронавірусу Дельта.

За словами директорки медзакладу Людмили Антоненко, четверо з них нещодавно повернулися з Росії. Лікарі говорять, що хвороба у тих, хто інфікувався небезпечним штамом, протікає агресивніше і швидше.

Так, на 2-3 день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, вони не можуть самостійно дихати. Вік важких пацієнтів молодий і становить 30-40 років.

Крім того, медики прогнозують різке погіршення епідеміологічної ситуації в столиці після проведення хресної ходи 27 липня. Свої припущення вони пояснюють тим, що сьогодні у ній взяли участь дуже багато вірян, зокрема й з Росії.

Тим часом керівник Центру економіки охорони здоров’я KSE Юрій Ганиченко повідомив: поки що в Україні немає спалаху захворюваності на коронавірус. Але ризик його виникнення залишається високим.

Наразі за рівнем захворюваності країна перебуває на плато – орієнтовно 17 померлих за добу. Експерти прогнозують, що протягом двох тижнів показники будуть приблизно такими ж.

Джерело: Телеканал Київ