У Європейському Союзі 70% населення отримали хоча б одне щеплення від коронавірусу.
Про це повідомила очільник Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
– ЄС стримав своє слово і виконав свої зобов’язання. Наша мета полягала у тому, щоб захистити 70% дорослого населення Європейського Союзу за допомогою принаймні однієї вакцинації у липні. Сьогодні ми досягли цієї мети, – зазначила Урсула фон дер Ляєн.
Водночас з-поміж цієї кількості 57% – люди старше 18 років.
– Ці цифри ставлять Європу серед світових лідерів, – додала вона.
За її словами, цей процес потрібно продовжувати, адже у Європі поширюється більш небезпечний штам коронавірусу Дельта.
Вакцинація від коронавірусу розпочалася у світі у грудні 2020 року. Спочатку щеплення робили медикам, військовослужбовцям, співробітникам освітньої сфери і правоохоронцям.
Нині вакцинують все доросле населення, а також дітей старше 12 років.
В окремих державах щеплення дозволили робити вагітним жінкам.
Джерело: Еuronews