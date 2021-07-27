У Європейському Союзі 70% населення отримали хоча б одне щеплення від коронавірусу.

Про це повідомила очільник Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

– ЄС стримав своє слово і виконав свої зобов’язання. Наша мета полягала у тому, щоб захистити 70% дорослого населення Європейського Союзу за допомогою принаймні однієї вакцинації у липні. Сьогодні ми досягли цієї мети, – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Водночас з-поміж цієї кількості 57% – люди старше 18 років.

– Ці цифри ставлять Європу серед світових лідерів, – додала вона.

За її словами, цей процес потрібно продовжувати, адже у Європі поширюється більш небезпечний штам коронавірусу Дельта.

Вакцинація від коронавірусу розпочалася у світі у грудні 2020 року. Спочатку щеплення робили медикам, військовослужбовцям, співробітникам освітньої сфери і правоохоронцям.

Нині вакцинують все доросле населення, а також дітей старше 12 років.

В окремих державах щеплення дозволили робити вагітним жінкам.

Джерело: Еuronews