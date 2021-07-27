У низці населених пунктів Одеської області якість питної води не відповідає санітарним нормам.
Фахівці провели дослідження з 19 до 26 липня 2021 року.
Вони перевірили 119 проб води на санітарно-мікробіологічні та 93 проб на санітарно-хімічні показники і встановили, що у деяких населених пунктах Білгород-Дністровського, Саратського та Болградського районів є проблеми.
Стандартам за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідають 15 зразків.
Їх взяли у:
- у селищі Затока (Білогород-Дністровський район);
- у селах Зоря і Ройлянка (Саратський район);
- у селі Табаки (Болградський район).
Санітарно-хімічними показниками не відповідають 26 проб з населених пунктів Білогород-Дністровського, Саратського, Арцизького, Миколаївського, Болградського та Березовського районів.
Крім цього, не відповідали гігієнічним вимогам два зразки морської води. Їх взяли у прибережній пляжній зоні Одеси – на 10-й станції Великого Фонтану і на Лузанівці.
Джерело: ДУ Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України