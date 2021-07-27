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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

В Одеській області питна вода не відповідає санітарним нормам – де брали проби

вода з під крану

У низці населених пунктів Одеської області якість питної води не відповідає санітарним нормам.

Фахівці провели дослідження з 19 до 26 липня 2021 року.

Вони перевірили 119 проб води на санітарно-мікробіологічні та 93 проб на санітарно-хімічні показники і встановили, що у деяких населених пунктах Білгород-Дністровського, Саратського та Болградського районів є проблеми.

Стандартам за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідають 15 зразків.

Їх взяли у:

  • у селищі Затока (Білогород-Дністровський район);
  • у селах Зоря і Ройлянка (Саратський район);
  • у селі Табаки (Болградський район).
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Санітарно-хімічними показниками не відповідають 26 проб з населених пунктів Білогород-Дністровського, Саратського, Арцизького, Миколаївського, Болградського та Березовського районів.

Крім цього, не відповідали гігієнічним вимогам два зразки морської води. Їх взяли у прибережній пляжній зоні Одеси – на 10-й станції Великого Фонтану і на Лузанівці.

Джерело: ДУ Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України

Фото: Depositphotos

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