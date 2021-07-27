У низці населених пунктів Одеської області якість питної води не відповідає санітарним нормам.

Фахівці провели дослідження з 19 до 26 липня 2021 року.

Вони перевірили 119 проб води на санітарно-мікробіологічні та 93 проб на санітарно-хімічні показники і встановили, що у деяких населених пунктах Білгород-Дністровського, Саратського та Болградського районів є проблеми.

Стандартам за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідають 15 зразків.

Їх взяли у:

у селищі Затока (Білогород-Дністровський район);

у селах Зоря і Ройлянка (Саратський район);

у селі Табаки (Болградський район).

Санітарно-хімічними показниками не відповідають 26 проб з населених пунктів Білогород-Дністровського, Саратського, Арцизького, Миколаївського, Болградського та Березовського районів.

Крім цього, не відповідали гігієнічним вимогам два зразки морської води. Їх взяли у прибережній пляжній зоні Одеси – на 10-й станції Великого Фонтану і на Лузанівці.

Джерело: ДУ Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України