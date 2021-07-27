Поки що в Україні немає спалаху захворюваності на коронавірус. Але ризик її виникнення залишається високим.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я KSE Юрій Ганиченко під час онлайн-презентації аналізу ситуації з поширенням Covid-19 27 липня.

– В Україні поки що немає спалаху захворюваності ні на національному, ні на регіональному рівні. Однак ризик швидкого спалаху все ще високий, – зазначив він.

Ганиченко зазначив, що третій тиждень поспіль в Україні фіксують найнижчі показники захворюваності серед великих європейських країн. А у Європі зростання захворюваності хоч і зупинилося, але залишається на високому рівні. Нині спалах охоплює дев’ять із 15 країн Європи.

За його словами, в Україні стабільний показник захворюваності – приблизно 20 нових випадків за останні 14 днів на 100 тис. населення. Водночас за рівнем захворюваності країна перебуває на плато – орієнтовно 17 померлих за добу. Експерти прогнозують, що протягом двох тижнів показники будуть приблизно такими ж.

Він додав, що госпіталізації в країні зростають у середньому на 3% за тиждень. У Києві, Харківській та Луганській областях протягом тижня госпіталізації перевищують виписки. Тому необхідно запровадити додатковий контроль за поширеністю захворюваності серед контактних осіб.

В Україні також збільшуються темпи й охоплення вакцинацією проти коронавірусу. Україна за тиждень у вакцинації зросла на 1,1% – до 8,1% вакцинованого населення.

– За минулий тиждень темпи вакцинації в Україні зросли на чверть, в середньому Україна робить орієнтовно 110 тис. щеплень за добу. Водночас темпи вакцинації необхідно збільшити вдвічі й проводити майже 250 тис. щеплень за добу, – додав він.

Станом на 27 липня в Україні зафіксували 631 випадок Covid-19. Одужали за добу – 515 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 27 осіб.