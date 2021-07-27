Важливо не пропускати другу дозу Covid-вакцини – дослідження

Друга доза вакцини проти Covid-19 викликає потужний імпульс в імунній системі, яка забезпечує широкий противірусний захист. До такого висновку дійшли вчені Медичної школи Стенфордського університету в США в результаті проведеного дослідження.

Це відкриття переконливо підтверджує думку про те, що не можна пропускати другий “постріл”.

Дослідники проаналізували зразки крові вакцинованих людей. Вони підрахували кількість антитіл, виміряли рівні імунних сигнальних білків та охарактеризували експресію кожного гена в геномі майже 250 тис. окремих імунних клітин за типом і статусом. Але…

– Антитіла легко виміряти. Але імунна система набагато складніша. Одні тільки антитіла не можуть повністю відобразити її складність і потенційний діапазон захисту, – зазначив професор патології, мікробіології та імунології Балі Пулендран.

За його словами, незважаючи на видатну ефективність РНК-вакцин, мало що відомо про те, як саме вони працюють. Тому вчені вирішили ретельно досліджувати імунну відповідь, спричинену однією з таких вакцин.

Вакцина Pfizer, як і вакцина, вироблена Moderna Inc., працює зовсім інакше, аніж класичні вакцини, що складаються з живих або мертвих патогенів, окремих білків або вуглеводів, які тренують імунну систему, щоб зосередитися на певному мікробі та знищити його.

Команда відібрала 56 здорових добровольців і взяла у них зразки крові до та опісля першого й другого уколів. Дослідники виявили, що перше щеплення збільшує рівні антитіл, специфічних для SARS-CoV-2, як і очікувалося, однак не так сильно, як друге.

За словами вченого, друга ін’єкція має потужний позитивний ефект, який набагато перевершує ефект першого уколу.

Друга доза Сovid-вакцини стимулювала багаторазове підвищення рівня антитіл, приголомшливу Т-клітинну відповідь, яка була відсутня після першого уколу, і разюче посилену вроджену імунну відповідь, констатували дослідники.