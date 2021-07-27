Мільйони людей у всьому світі отримали вакцину проти Covid-19. Однак досі існує безліч питань, пов’язаних з ефективністю цих щеплень. Одне з них задають дуже часто: чи є зв’язок між побічними ефектами, що спостерігаються після вакцинації, і подальшим імунітетом.

Наразі існує 21 вакцина проти Covid-19, дозволена до використання по всьому світу.

Згідно з даними, зібраними Google, у всьому світі більше 13% населення були повністю вакциновані проти Covid-19.

Моніторинг безпеки вакцин триває. Органи охорони здоров’я в усьому світі продовжують закликати тих, хто отримує вакцину проти Covid-19, повідомляти про будь-які побічні ефекти медичному працівнику.

Мільйони вакцинованих людей зазнали побічних ефектів, включаючи набряк, почервоніння та біль у місці ін’єкції, лихоманку, головний біль, втому, болі в м’язах, озноб.

Однак, у випадку з будь-якою вакциною, не всі будуть реагувати однаково. Багато людей не відчували побічних ефектів після вакцинації. Чи означає це, що вони не захищені від SARS-CoV-2?

– Немає прямого зв’язку між побічними ефектами і захистом, – зазначає доктор медичних наук, професор інфекційних захворювань університету Нешвілла в США Вільям Шаффнер.

За його словами, ні наявність, ні відсутність побічних ефектів не свідчить про імунітет.

Через те, як діють вакцини, спонукаючи організм виробляти імунітет проти цільового патогена, люди з ослабленою імунною системою можуть бути не в змозі сформувати повний або навіть частковий імунітет до SARS-CoV-2.

За словами професора Шаффнера, деякі ліки, як-от імунодепресанти, що використовуються під час лікування раку, також можуть негативно впливати на ефективність вакцин проти Covid-19.