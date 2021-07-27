Всесвітня організація охорони здоров’я закликала ввести заходи щодо обмеження поширення електронних сигарет. Серед них – маркування про шкоду таких продуктів для здоров’я.

Про це експерти ВООЗ зазначили у восьмій доповіді про шкоду тютюну, електронні сигарети часто рекламуються виробниками тютюнової та суміжних галузей дітям і підліткам.

В організації зазначили, що деякі товари продаються як “безнікотинові”. Однак під час перевірки часто виявляється, що вони містять складові, які викликають звикання.

ВООЗ стурбована тим, що діти через використання цих продуктів в три рази частіше вдаються до вживання тютюнових виробів в майбутньому. Тому організація рекомендує урядам країн впровадити нормативні акти заради того, щоб зупинити некурящих людей від початку вживання тютюну.

Нині у світі близько 5,3 млрд людей зіштовхуються з графічними попередженнями про шкоду куріння для здоров’я. Це в чотири рази більше, за один мільярд людей, як було у 2007 році. Проте організація вважає, що цього недостатньо з урахуванням появи нових засобів використання тютюну, таких як електронні сигарети.

Поки тільки 32 країни заборонили продаж електронних систем доставки нікотину. Ще 79 держав вжили часткових заходів. Вони забороняють використання цих продуктів у громадських місцях та забороняють їх рекламу. Однак у 84 країнах ці системи не регулюються і ніяк не обмежуються.

Як кинути палити

Багато курців бояться відмовлятися від куріння, тому що в минулому мали безуспішні спроби кинути курити. Вони вважають, що це буде занадто важко, адже не вірять, що зможуть самостійно подолати симптоми відміни та відчувають, що не мають підтримки або просто не вірять в успіх.

Найперше, що варто зробити, призначити дату відмови від куріння. Варто повідомити сім’ю, друзів про ваше рішення, попросити їх про підтримку.

Детальніше про те, як кинути палити – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВООЗ