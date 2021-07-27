Після вакцинації від коронавірусу людина перебуває у стані інфекційного процесу. Тому необхідно бути особливо обережними у цей період.

Про це розповіла головний позаштатний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська у коментарі одному з видань.

– Людина, яка вакцинувалася, перебуває у стані інфекційного процесу. У будь-якому випадку, якщо людина інфікується будь-яким збудником, вона входить у стан інфекційного процесу. Він постійно проходить у нас в організмі. Тому я завжди говорю, що якщо людина вакцинувалася, вона повинна в найближчий тиждень дуже сильно себе берегти. Треба посилити засоби індивідуального захисту, — зазначила лікар.

Інфекціоніст стверджує, що запобіжних заходів необхідно дотримуватися і після другої дози вакцини від Covid-19. Люди, які отримують другу дозу, мають розуміти, що отримали велику дозу збудника, через це на певний час імунітет слабшає.

Вона додала, що нічого страшного не трапиться, якщо людині перенесуть на тиждень отримання другої дози вакцини. Рекомендації даються чіткі, тому що за ними – клінічні дослідження.

– Щодо закономірності інфекційного процесу, якщо ви відклали на кілька днів цю вакцинацію, тиждень — нічого страшного абсолютно не відбудеться. Пам’ятаєте історію з AstraZeneca? Як спочатку вакцинували через три тижні, а потім виявилося: що більший проміжок між першою та другою дозами — тим сильніше імунітет? Це правильно, — пояснила Голубовська.

За добу, 26 липня, в Україні вакцинувалися від коронавірусу 126 096 людей. Одну дозу отримали 78 052 людини, повністю імунізовані – 48 044 людини.

Водночас у Європі першу дозу вакцини вже отримали 70% населення. З-поміж цієї кількості 57% – люди старше 18 років.