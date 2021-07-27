В Одесі п’ятеро дітей отруїлися супом. Перебуваючи на лікуванні в Одеській обласній дитячій лікарні, у їдальні закладу вони їли суп.

Дітям дошкільного віку стало зле після обіду 25 липня 2021 року, повідомила прес-секретар Департаменту охорони здоров’я Одеської облдержадміністрації Людмила Мельничук.

Як повідомляють ЗМІ, після перетертого супу у маленьких пацієнтів почалося блювання.

Їм надали допомогу, наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Крім того, компанія, яка постачає їжу до дитячої лікарні, вже вибачилася перед батьками за цей інцидент. Конфлікт вдалося владнати.

Влітку через спеку зростає ризик отруєння харчовими продуктами, тож варто ретельно дбати про їхнє збереження та приготування.

Крім того, треба обережно ставитися до придбання товарів у магазинах і на ринках, перевіряти придатність м’ясних, рибних та молочних продуктів.

Також не рекомендується вживати немиті овочі та фрукти. Під час харчування у кафе та ресторанах бажано відмовитися від страв, що містять продукти, якими потенційно можна серйозно отруїтися.

Джерело: Суспільне, Думская