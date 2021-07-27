За минулу добу Covid-19 підтверджений у 681 особи, серед них – 37 дітей і п’ятеро медпрацівників.

Одужали за добу – 515 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 27 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 266 осіб.

Коронавірус в регіонах:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (188), Одеській (68), Донецькій (57), Харківській (42) і Луганській (41) областях.

м. Київ – 188;

Вінницька область – 9;

Волинська область – 0;

Дніпропетровська область – 38;

Донецька область – 57;

Житомирська область – 8;

Закарпатська область – 4;

Запорізька область – 34;

Івано-Франківська область – 6;

Київська область – 5;

Кіровоградська область – 1;

Луганська область – 41;

Львівська область – 25;

Миколаївська область – 22;

Одеська область – 68;

Полтавська область – 14;

Рівненська область – 7;

Сумська область – 16;

Тернопільська область – 0;

Харківська область – 42;

Херсонська область – 34;

Хмельницька область – 23;

Черкаська область – 16;

Чернівецька область – 9;

Чернігівська область – 14.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

Захворіло – 2 249 344 особи.

Померло – 52 876 осіб.

Видужало – 2 184 880 осіб.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 177 763 особи, з них отримали одну дозу – 3 177 761 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 760 835 осіб. Загалом проведено 4 938 596 щеплень.