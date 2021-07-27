За минулу добу Covid-19 підтверджений у 681 особи, серед них – 37 дітей і п’ятеро медпрацівників.
Одужали за добу – 515 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 27 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 266 осіб.
Коронавірус в регіонах:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (188), Одеській (68), Донецькій (57), Харківській (42) і Луганській (41) областях.
- м. Київ – 188;
- Вінницька область – 9;
- Волинська область – 0;
- Дніпропетровська область – 38;
- Донецька область – 57;
- Житомирська область – 8;
- Закарпатська область – 4;
- Запорізька область – 34;
- Івано-Франківська область – 6;
- Київська область – 5;
- Кіровоградська область – 1;
- Луганська область – 41;
- Львівська область – 25;
- Миколаївська область – 22;
- Одеська область – 68;
- Полтавська область – 14;
- Рівненська область – 7;
- Сумська область – 16;
- Тернопільська область – 0;
- Харківська область – 42;
- Херсонська область – 34;
- Хмельницька область – 23;
- Черкаська область – 16;
- Чернівецька область – 9;
- Чернігівська область – 14.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- Захворіло – 2 249 344 особи.
- Померло – 52 876 осіб.
- Видужало – 2 184 880 осіб.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 177 763 особи, з них отримали одну дозу – 3 177 761 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 760 835 осіб. Загалом проведено 4 938 596 щеплень.