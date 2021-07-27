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Вікторія Яснопольська |

За минулу добу в Україні зафіксовано 681 новий випадок Covid-19

коронавирус

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 681 особи, серед них – 37 дітей і п’ятеро медпрацівників.

Одужали за добу – 515 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 27 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 266 осіб.

Коронавірус в регіонах:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (188), Одеській (68), Донецькій (57), Харківській (42) і Луганській (41) областях.

  • м. Київ – 188;
  • Вінницька область – 9;
  • Волинська область – 0;
  • Дніпропетровська область – 38;
  • Донецька область – 57;
  • Житомирська область – 8;
  • Закарпатська область – 4;
  • Запорізька область – 34;
  • Івано-Франківська область – 6;
  • Київська область – 5;
  • Кіровоградська область – 1;
  • Луганська область – 41;
  • Львівська область – 25;
  • Миколаївська область – 22;
  • Одеська область – 68;
  • Полтавська область – 14;
  • Рівненська область – 7;
  • Сумська область – 16;
  • Тернопільська область – 0;
  • Харківська область – 42;
  • Херсонська область – 34;
  • Хмельницька область – 23;
  • Черкаська область – 16;
  • Чернівецька область – 9;
  • Чернігівська область – 14.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • Захворіло – 2 249 344 особи.
  • Померло – 52 876 осіб.
  • Видужало – 2 184 880 осіб.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено  3 177 763 особи, з них отримали одну дозу – 3 177 761 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 760 835 осіб. Загалом проведено  4 938 596 щеплень.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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