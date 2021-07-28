Очне навчання в українських школах під час карантину залежатиме від рівня вакцинації серед співробітників кожного трудового колективу.

Про це під час засідання Кабміну 28 липня 2021 року повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

– У разі виходу регіону із зеленої зони, щоб навчальний заклад продовжував працювати, йому потрібно мати щонайменше 80% повністю імунізованих співробітників, – зазначив Віктор Ляшко.

Виконання цієї вимоги дозволить навчальним закладам працювати під час потрапляння до жовтого, помаранчевого або червоного рівнів епідеміологічної небезпеки.

Станом на 28 липня поки що усі регіони України перебувають у зеленій зоні карантину. Однак перевищення показників фіксується в окремих областях, зокрема в Івано-Франківській та Херсонській.

Фахівці прогнозують, що епідситуація в країні може погіршитися наприкінці літа або восени через поширення більш небезпечного штаму коронавірусу Дельта.

Водночас, за словами президента України Володимира Зеленського, країна повністю готова до нового спалаху захворюваності.