До кінця 2021 року Україна отримає понад 47 млн доз вакцини від коронавірусу різних виробників.

Про це під час засідання уряду 28 липня 2021 року повідомив очільник Кабміну Денис Шмигаль.

– Цієї кількості вакцин буде достатньо, щоб виконати завдання щодо повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році. Це першочергове завдання МОЗ, – зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, за кошти державного бюджету завезуть 20 млн доз вакцини від компанії Pfizer.

Інших виробників препаратів очільник уряду не назвав.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. Протягом перших трьох місяців темпи щеплення були незадовільними, однак у червні вони прискорилися.

Першочергово уколи робили медикам, військовослужбовцям та співробітникам освітньої сфери.

У липні розпочався новий етап вакцинації, у межах якого щеплення можуть зробити всі українці старше 18 років. Водночас у країні поки що не триває вакцинальна кампанія з-поміж дітей. Щодо вагітних, то їм МОЗ рекомендує робити уколи.