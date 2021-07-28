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Людмила Грубник |

До кінця року Україна отримає понад 47 млн доз Covid-вакцини – Шмигаль

кабмін денис шмигаль

До кінця 2021 року Україна отримає понад 47 млн доз вакцини від коронавірусу різних виробників.

Про це під час засідання уряду 28 липня 2021 року повідомив очільник Кабміну Денис Шмигаль.

– Цієї кількості вакцин буде достатньо, щоб виконати завдання щодо повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році. Це першочергове завдання МОЗ, – зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, за кошти державного бюджету завезуть 20 млн доз вакцини від компанії Pfizer.

Інших виробників препаратів очільник уряду не назвав.

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Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. Протягом перших трьох місяців темпи щеплення були незадовільними, однак у червні вони прискорилися.

Першочергово уколи робили медикам, військовослужбовцям та співробітникам освітньої сфери.

У липні розпочався новий етап вакцинації, у межах якого щеплення можуть зробити всі українці старше 18 років. Водночас у країні поки що не триває вакцинальна кампанія з-поміж дітей. Щодо вагітних, то їм МОЗ рекомендує робити уколи.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Урядовий портал

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