Постійне переїдання нерідко може бути пов’язане із так званим емоційним голодом або звичкою. Фізіологічно організм не потребує такої кількості їжі, проте людина продовжує їсти і не відчуває ситості.
За допомогою їжі людина може компенсувати брак емоцій у своєму житті або звикнути робити це у певних обставинах, говорить психолог Дар’я Гура.
– Наш мозок не розрізняє, голодна людина фактично чи емоційно. Тому, коли людина не вміє керувати емоціями, вона їх або заїдає, або навпаки, не їсть. У першому випадку це призводить до переїдання, у другому – до повної відмови від їжі, – зазначає Дар’я Гура.
Обидва стани небезпечні для людини, адже загрожують проблемами зі здоров’ям. Однак якщо про відмову від їжі і про небезпеку анорексії говорять частіше, то темі переїдання приділяють менше уваги.
Але переїдання загрожує набором зайвої ваги, проблемами із шлунково-кишковим трактом. Якщо говорити про психологічну складову проблеми переїдання, то неконтрольованим поглинанням їжі людина може реагувати на стрес, невдоволення своїм життям, конфлікти, проблеми на роботі. Боротися з цією проблемою вийде, лише навчившись контролювати свої емоції.
– Потрібно підвищувати свій емоційний інтелект, розуміти і розрізняти свої емоції. Для цього слід себе запитати: яку емоцію я хочу зараз заїсти. Якщо не виходить визначити, варто попрацювати із фахівцем, – доповнює Дар’я Гура.
Також людина може переїдати у певних обставинах, наприклад, під час перегляду фільмів.
– Тригером може бути не лише ситуація, а й обставини. Деякі люди переїдають, коли дивляться телевізор, тому що це неконтрольоване поглинання їжі, – продовжує фахівець.
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Важливо їсти усвідомлено, сприймаючи прийом їжі як окрему частину розпорядку дня, ритуал, якому приділяється окрема увага і час.
Як боротися з переїданням
- зрозуміти, яку проблему або емоцію людина заїдає, і за можливості усунути її, самостійно або за допомогою психолога;
- фізично захистити себе від їжі – не купувати солодощі або закуски, які захочеться з’їсти у надмірній кількості;
- не їсти у певних обставинах – наприклад, не приносити їжу до телевізора, до ноутбука.