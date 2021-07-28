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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Емоційний голод і звички: причини переїдання та як із цим боротися

Емоційний голод і звички: причини переїдання та як із цим боротися

Постійне переїдання нерідко може бути пов’язане із так званим емоційним голодом або звичкою. Фізіологічно організм не потребує такої кількості їжі, проте людина продовжує їсти і не відчуває ситості.

За допомогою їжі людина може компенсувати брак емоцій у своєму житті або звикнути робити це у певних обставинах, говорить психолог Дар’я Гура.

– Наш мозок не розрізняє, голодна людина фактично чи емоційно. Тому, коли людина не вміє керувати емоціями, вона їх або заїдає, або навпаки, не їсть. У першому випадку це призводить до переїдання, у другому – до повної відмови від їжі, – зазначає Дар’я Гура.

Обидва стани небезпечні для людини, адже загрожують проблемами зі здоров’ям. Однак якщо про відмову від їжі і про небезпеку анорексії говорять частіше, то темі переїдання приділяють менше уваги.

Але переїдання загрожує набором зайвої ваги, проблемами із шлунково-кишковим трактом. Якщо говорити про психологічну складову проблеми переїдання, то неконтрольованим поглинанням їжі людина може реагувати на стрес, невдоволення своїм життям, конфлікти, проблеми на роботі. Боротися з цією проблемою вийде, лише навчившись контролювати свої емоції.

Дарья Гура

– Потрібно підвищувати свій емоційний інтелект, розуміти і розрізняти свої емоції. Для цього слід себе запитати: яку емоцію я хочу зараз заїсти. Якщо не виходить визначити, варто попрацювати із фахівцем, – доповнює Дар’я Гура.

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Також людина може переїдати у певних обставинах, наприклад, під час перегляду фільмів.

– Тригером може бути не лише ситуація, а й обставини. Деякі люди переїдають, коли дивляться телевізор, тому що це неконтрольоване поглинання їжі, – продовжує фахівець.

 

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Публикация от Психолог Харьков / онлайн (@dariagura)

Важливо їсти усвідомлено, сприймаючи прийом їжі як окрему частину розпорядку дня, ритуал, якому приділяється окрема увага і час.

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Як боротися з переїданням

  • зрозуміти, яку проблему або емоцію людина заїдає, і за можливості усунути її, самостійно або за допомогою психолога;
  • фізично захистити себе від їжі – не купувати солодощі або закуски, які захочеться з’їсти у надмірній кількості;
  • не їсти у певних обставинах – наприклад, не приносити їжу до телевізора, до ноутбука.

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