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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

Інсулін і препарати від епілепсії: з 1 жовтня асортимент Доступних ліків буде розширено

аптека

З 1 жовтня 2021 року до програми Доступні ліки будуть залучені українці, які потребують інсуліну, а також препаратів для лікування розладів психіки та епілепсії. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

– Пацієнти із розладами психіки і поведінки, з епілепсією зможуть отримувати ліки безкоштовно або із незначною доплатою, – йдеться в повідомленні.

Також у програму включені лікарські засоби для лікування цукрового і нецукрового діабету – інсуліни і десмопресин.

Наразі саме завершується підготовка нормативно-правових актів щодо інсулінів, які пацієнти теж зможуть отримувати безкоштовно або з доплатою, але виключно за електронними рецептами.

Для отримання електронного рецепта необхідно мати індивідуальний план лікування із визначенням типу діабету, який складе ендокринолог та введе його в електронну систему охорони здоров’я.

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Для довідки. У програмі Доступні ліки беруть участь понад 10 тис. аптек, яким від початку 2021 року МОЗ відшкодувало майже 35 млн грн.

Нагадаємо, що зараз за програмою Доступні ліки можна отримати препарати від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та діабету II типу.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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