Вчені з Імперського коледжу Лондона і Кембриджського університету в Великій Британії провели дослідження, яке підтвердило, що у людей, які перенесли Covid-19, спостерігалося помітне зниження сприйняття інформації про навколишню дійсність, а також притуплялися увага і пам’ять.

Під час наукової роботи вчені порівнювали дані понад 12,5 тис. осіб, які одужали після Covid-19, із показниками контрольної групи з урахуванням соціально-демографічних факторів і популяційної мінливості когнітивних функцій.

Загальна вибірка склала понад 81 тис. жителів Великої Британії із середнім віком 46 років.

Також дослідники визначали зв’язок між ступенем зниження рівня інтелекту і тяжкістю перебігу захворювання.

– Наші тести не слід розглядати як тестування на IQ у класичному сенсі, оскільки вони призначалися для більш точного диференціювання аспектів когнітивних здібностей, – цитує вчених Naked Science.

Результати показали, що ті, хто переніс Covid-19, гірше впоралися із тестуванням, порівняно із тими, хто не хворів. Найскладнішими виявилися завдання, що вимагали планування і роздумів.

Вчені припускають, що це пов’язано з так званим мозковим туманом, коли людині стає важко міркувати та концентрувати увагу – саме ці симптоми співвідносять із тривалим Covid-19.

Найбільше зниження рівня інтелекту виявили у тих, кого під час хвороби госпіталізували до реанімації і підключали до апарату ШВЛ.

Далі йшли пацієнти, які просто потрапили в лікарню із Covid-19. За ними – ті, хто лікувався вдома.

Вчені відзначають, що падіння когнітивних здібностей після Covid-19 виявилося ще сильнішим, аніж у тих, хто переніс інсульт.

Джерело: The Lancet