Україна готова до можливої нової хвилі коронавірусу восени 2021 року.

Про це під час під час спілкування з журналістами на всеукраїнському форумі Україна 30. Децентралізація заявив президент країни Володимир Зеленський.

– Ми готові восени (до нової хвилі коронавірусу, – Ред.), чого не було – щодо лікарень, ліжок, кількості автомобілів швидкої допомоги, зарплати лікарів, які отримують 300% і борються з коронавірусом, – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, країна підготувалася на рівні європейських країн.

– У нас є 90 тис. відкритих ліжкомісць для хворих на коронавірус, із них наповнення – від 10 до 50 тис., – додав Зеленський.

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Через поширення у світі індійського штаму коронавірусу (Дельта) в Україні прогнозують погіршення епідситуації восени 2021 року. На території країни уже виявили випадки інфікування цим варіантом.

Щоб уникнути тяжких наслідків чергового спалаху та зростання кількості летальних випадків, у країні варто пришвидшити темпи вакцинації від коронавірусу.